FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel stabil bei der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0605 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag etwas tiefer auf 1,0582 Dollar festgesetzt.

