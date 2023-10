Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bad Wimpfen (ots) - Anfang des Jahres haben sich die Unternehmen von Lidl miteiner gemeinsam erarbeiteten Strategie für Bewusste Ernährung ganzheitliche,verbindliche Ziele gesetzt, um den Kunden das beste Angebot für eine bewussteund nachhaltige Lebensweise zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten. EinBaustein dieser Maßnahmen, für die sich Lidl an den wissenschaftlichenErkenntnissen der Planetary Health Diet orientiert, ist dabei unter anderem derAusbau des pflanzlichen Sortiments und die Transparenz hinsichtlich der Anteiletierischer und pflanzenbasierter Proteinquellen. Hierfür geht Lidl inDeutschland nun den nächsten, bedeutsamen Schritt.Der Lebensmitteleinzelhändler ist davon überzeugt, dass ein bewusster undnachhaltiger Konsum nur in die Breite getragen werden kann, wenn die daraufeinzahlende Ernährung für alle erschwinglich und leichter zugänglich ist. Bishersind vegane Alternativprodukte im Lebensmitteleinzelhandel deutlich teurer alstierische Vergleichsprodukte. Das möchte Lidl in Deutschland ändern und sorgt absofort für Gleichberechtigung auf dem Teller. Der Lebensmitteleinzelhändlergleicht die Preise für nahezu das gesamte Sortiment der veganen Lidl-EigenmarkeVemondo an vergleichbare Produkte tierischen Ursprungs an. Dadurch sind einGroßteil der Vemondo-Produkte künftig zum gleichen Grundpreis erhältlich wieihre tierischen Vergleichsprodukte.Damit bietet der Lebensmitteleinzelhändler nicht nur für Vegetarier und Veganerein attraktives Angebot, sondern spricht ausdrücklich auch alle Flexitarier an,die sich nachhaltiger ernähren möchten: Mit einem einfacheren Zugang zupflanzenbasierten Produkten, ohne dafür mehr bezahlen zu müssen. Immer mehrMenschen in Deutschland ernähren sich laut einer repräsentativen Umfrage desBundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) flexitarisch. 41Prozent der Befragten gaben demnach an, Flexitarier zu sein und nur gelegentlichFleisch zu essen. Zudem würden 43 Prozent mehr pflanzliche Lebensmittel kaufen,wenn diese günstiger angeboten werden würden."Mit der Preisanpassung unserer Vemondo-Produkte möchten wir Kunden vermehrtdazu einladen, die pflanzlichen Alternativen auszuprobieren - ohne, dass dabeider Preis das ausschlaggebende Kriterium ist", erklärt Christoph Graf,Geschäftsleiter Ware der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. "Nur, wenn wirunseren Kunden eine immer bewusstere und nachhaltigere Kaufentscheidung undfaire Wahl ermöglichen, können wir die Transformation zu einer zukunftsfähigenErnährung mitgestalten. Dazu gehört für uns gleichermaßen, im aktiven Dialog mitunseren Partnern in der deutschen Landwirtschaft zu bleiben und unser tierisches