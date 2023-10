DAX nun aus der Range raus an den Widerstand ran

Als Videoversion ist die Analyse hier zu finden:

Den Ausbruch aus der Range skizzierten wir in der Wochenendanalyse am 05.10.2023 wie folgt (Rückblick):

Dass hier die Ereignisse in Israel die Marktstimmung am Montag eintrübten, war kein Manko der Charttechnik. Sie setzte sich nur einen Tag später durch und brachte zur Vorbörse am Dienstag direkt weiteren Schwung auf der Oberseite mit sich. Bereits schwungvoll skizzierte sich die Vorbörse und hatte damit die Chance auf den Ausbruch aus dem Abwärtstrend (Rückblick):

Genau das erfolgte zum Handelsstart am Dienstag und brachte mehrere Ideen für das Trading mit sich, welche auf einen Pullback an das Ausbruchslevel ausgerichtet waren:

Trotz abnehmendem Momentum gelang es jedoch nicht, den Bereich noch einmal zu testen. Damit blieb das GAP auf Tagessicht bestehen:

Das Big Picture hat sich damit zwar nicht geändert, aber die Chance auf eine Rückeroberung des großen Widerstandes ist gestiegen. Dieser zeigt sich weiterhin um 15.450 bis 15.500 Punkte:

Das Plus vom Handelstag zeigte den stärksten Tag des Monats auf. Sowas sehen wir anhand der Daten der Börse Frankfurt vom Dienstag noch einmal:

Aus der Vorbörse heraus sind keine weitere Erkenntnisse zu gewinnen:

Auf die Entwicklung an der Wall Street kommen wir nun zu sprechen.

Wall Street kann neue Monatshochs generieren

Der starke Ausbruch am Montag im Nasdaq war weiter trendbestimmend (Rückblick):

Dieser Impuls setzte sich am Dienstag fort und zeigte damit weiter aufwärts:

In Summe war es daher erneut ein Plustag, der zwar schwächer als der Montag, aber dennoch international ganz vor im Ranking verankert erschien:

Dennoch ist die Stimmung angespannt:

Was steht noch neben der Charttechnik an?

Termine zum Mittwoch

Direkt 8.00 Uhr blicken wir auf die Verbraucherpreisen aus Deutschland und im weiteren Verlauf mit dem Äquivalent aus den USA Richtung Wochenende.

Heute sind zudem die MBA Hypothekenanträge aus den USA und am Abend das FOMC Protokoll der letzten Notenbanksitzung FED auf der Agenda.

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Weitere Quartalszahlen aus dem zweiten Quartal sind noch bis Donnerstag zu finden, danach startet traditionell mit den Banken die neue Quartalssaison. Entsprechende Termine sind hier abgebildet:

PepsiCo überzeugte gestern die Analysten und Anleger:innen!

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

