Die Krypto-Zertifizierung von DACFP hat jetzt eine neue Ex-USA-Schiene

Great Falls, Virginia (ots/PRNewswire) - Finanzexperten aus 37 Ländern haben

bereits eine Zertifizierung für Blockchain und digitale Vermögenswerte erworben



Schulungen im Bereich Krypto, hat eine Ex-USA-Schiene eingeführt, damit

Finanzexperten auf der ganzen Welt als Blockchain und Digital AssetsSM

angeboten: Arabisch, Chinesisch, Französisch, Hindi, Japanisch, Koreanisch,

Portugiesisch, Spanisch und Englisch.