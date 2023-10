Alphabet hat sich in Deutschland viel vorgenommen. Rund eine Milliarde Euro investiert der Internet-Riese in seine Cloud-Infrastruktur in der Bundesrepublik. Ein wichtiger Meilenstein wurde am 6. Oktober mit der Eröffnung eines eigenen Rechenzentrums in Hanau nahe Frankfurt erreicht. Mit der Ansiedlung des Rechenzentrums in Hanau werde Deutschland als attraktiver Standort für Künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste gestärkt. Zu dem Masterplan gehört auch die Einrichtung einer neuen Cloud-Region im Raum Berlin-Brandenburg. Die Anlage, die in der Nähe des Flughafens BER entstehen soll, wird Google allerdings nicht selbst betreiben, sondern anmieten. Die Anlage in Hanau profitiert vor allem von der räumlichen Nähe zum Internetaustauschpunkt DE-Cix in Frankfurt am Main, einem der größten Internetknoten weltweit.

Zum Chart