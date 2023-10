ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 837,00 auf 829,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das schwächere dritte Quartal des Luxusgüterkonzerns sei eine Bestätigung dafür, dass sich die Entwicklung der Geschäfte nicht mehr so leicht vorhersagen lasse, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach der Zahlenvorlage der Franzosen./ajx/tih

