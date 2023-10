Fed wird Zinserhöhung vorerst nicht fortsetzen - hier ist der Grund

Der stellvertretende Fed-Vorsitzende Philip Jefferson sagte am Montag, er werde die Verschärfung der finanziellen Bedingungen durch höhere Anleiherenditen im Auge behalten, wenn er den künftigen Kurs der Zinspolitik bewerte. Damit schloss er sich ähnlichen Äußerungen anderer Entscheidungsträger in den vergangenen Tagen an.

Die Schlüsselfrage für die Entscheidungsträger ist, ob der jüngste Anstieg der Kreditkosten eine bessere Wirtschaftslage widerspiegelt oder ob die Investoren eine zusätzliche Vergütung für die Übernahme des Zinsrisikos fordern. Die Klärung dieser Frage wird sie wahrscheinlich von weiteren Zinserhöhungen abhalten, zumindest bis nach der Zinsentscheidung am 1. November.

"Drecksarbeit"

"Die Märkte machen plötzlich die ganze Drecksarbeit für die Fed", sagte Yelena Shulyatyeva, eine leitende US-Ökonomin bei BNP Paribas, gegenüber Bloomberg. "Es scheint, dass die Mehrheit, einschließlich einiger der aggressiveren Entscheidungsträger, mit einem vorsichtigeren Ansatz einverstanden ist."

Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen sind seit der Fed-Sitzung am 19. und 20. September um rund 40 Basispunkte auf 4,8 Prozent gestiegen. Die Benchmark-Renditen fielen am Dienstag in Asien so stark wie seit März nicht mehr, nachdem die zurückhaltenden Kommentare der Fed und die Nervosität über den Krieg zwischen Israel und der Hamas die Nachfrage nach sicheren Häfen erhöht hatten.

Die nach der Sitzung veröffentlichten Prognosen zeigten, dass die meisten Entscheidungsträger davon ausgehen, dass eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr - und weniger Zinssenkungen im nächsten Jahr - notwendig sein werden, um die Inflation wieder auf zwei Prozent zu bringen.

Notwendigkeit für Zins-Maßnahmen geringer

Lorie Logan, die Präsidentin der Fed von Dallas, erklärte auf derselben Konferenz wie Jefferson, dass ein Anstieg der Risikoprämien am Anleihemarkt zu einer leichten Abkühlung der Wirtschaft führen und die Notwendigkeit einer weiteren Straffung der Geldpolitik verringern könnte.

Logans Äußerungen stehen im Einklang mit ähnlichen Aussagen von Mary Daly, der Präsidentin der Fed von San Francisco, die am 5. Oktober sagte: "Wenn die finanziellen Bedingungen, die sich in den letzten 90 Tagen erheblich verschärft haben, angespannt bleiben, ist die Notwendigkeit für uns, weitere Maßnahmen zu ergreifen, geringer".

Die Anleger sehen derzeit nur geringe Chancen für eine Zinserhöhung auf der Sitzung vom 31. Oktober bis 1. November und halten eine weitere Straffung der Geldpolitik im Jahr 2023 für weniger wahrscheinlich als ein Stillhalten der Fed.

"Jefferson hat im Wesentlichen gesagt, dass die Fed nicht nur eine Pause einlegen wird, sondern dass sie in Betracht ziehen wird, dass höhere Zinsen auf lange Sicht beginnen, die Wirtschaft zu verlangsamen", sagte Andrew Brenner, Leiter der Abteilung für internationale festverzinsliche Wertpapiere bei NatAlliance Securities. "Die Fed hat endlich erkannt, dass der Anstieg der Realzinsen Wirkung zeigt und einen Teil der Arbeit erledigt, die sie sich von den Leitzinserhöhungen erhofft hatte", so Brenner.

Autoren: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion