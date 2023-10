Weniger Übernachtungen im Ferienmonat August

Die TUI Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 5,082EUR gehandelt.

Bei Reisenden aus dem Ausland wurde das Vor-Corona-Niveau um 11,4 Prozent verfehlt. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Übernachtungen aber um 6,3 Prozent auf 9,5 Millionen. Einschränkungen in der Corona-Pandemie hatten teilweise zu einer Verschiebung der Reiseströme geführt. Vor allem Gäste aus dem Ausland fehlten./mar/DP/stk

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland war den Statistikern zufolge im August mit 47,6 Millionen um 3,4 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Zum August 2019 wurde dagegen ein Plus von 1,0 Prozent verzeichnet.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Tourismus-Branche in Deutschland hat im Ferienmonat August weniger Übernachtungen von Reisenden aus dem In- und Ausland verzeichnet. Hotels, Pensionen, Campingplätze und Co. verbuchten 57,1 Millionen Übernachtungen, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Daten am Mittwoch mitteilte. Das waren 1,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Vor-Corona-Niveau vom August 2019 wurde um 1,3 Prozent verfehlt.

