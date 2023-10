NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH von 870 auf 835 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Luxusgüterhersteller habe ihre Prognose verfehlt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen der Franzosen. LVMH kehre zurück auf den Normalisierungspfad./ajx/ti

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2023 / 22:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2023 / 00:15 / BST

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 684,7EUR gehandelt.



Rating: Overweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 835 Euro