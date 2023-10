Wirtschaft Dax startet leicht im Minus - Fresenius stürzt ab

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.395 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste befanden sich die Aktien von Rheinmetall, Merck und Daimler Truck entgegen dem Trend im Plus, die größten Abschläge gab es mit Abstand bei Fresenius. Die Papiere des Gesundheitskonzerns ließen mehr als elf Prozent nach - Grund ist Marktbeobachtern zufolge der Forschungserfolg eines Diabetesspezialisten, der in Konkurrenz zur Fresenius-Tocher FMC steht. Nachdem die Entspannung am US-Rentenmarkt zuletzt für eine Erholung am deutschen Aktienmarkt gesorgt hatte, legte die Erholungsrally am Morgen zunächst eine Pause ein: "Die Befürchtung, dass die überraschend robusten Arbeitsmarktdaten am Freitag einen Sprung der zehnjährigen Renditen über die Fünf-Prozent-Marke auslösen, hat sich nicht bewahrheitet", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets.