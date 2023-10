Seite 2 ► Seite 1 von 2

Leipzig (ots) - Die Lage am Immobilienmarkt ist derzeit nicht einfach. VieleKäufer wollen von den sich entspannenden Preisstrukturen profitieren, scheuenjedoch vor den oft im Raum stehenden Sanierungskosten zurück. Sven Schwarzat undKevin Rader kennen die Situation in der Immobilienbranche genau und haben sichmit ihrem Unternehmen, der RS WohnWerte GmbH mit Sitz in Leipzig, daraufspezialisiert, Wohnimmobilien zu kaufen, um sie langfristig zu vermieten. Wiesich die Krise am Immobilienmarkt mit einem Co-Investment nutzen lässt, erfahrenSie hier.Die gestiegenen Zinsen und Baukosten haben deutliche Spuren in derImmobilienbranche hinterlassen, viele Beobachter sehen derzeit einePreisstabilisierung auf hohem Niveau. Auf der anderen Seite stehen die Vermögendurch die hohe Inflation unter starkem Druck, und viele Investoren suchen nacheiner Möglichkeit, ihr Kapital zukunftsfest und renditestark anzulegen.Allerdings haben viele Menschen Bedenken davor, derzeit in eine Immobilie zuinvestieren - zu unsicher scheinen die Auswirkungen von Heizungsgesetz undenergetischen Sanierungen. Andere würden gern in interessante Objekteinvestieren, haben allerdings derzeit kein Kapital in Millionenhöhe zurVerfügung. Eine Lösung kann hier in einem Co-Investment bestehen. "Hierbeiliefert zum Beispiel ein Partner das Kapital für die Finanzierung, während derandere die Immobilie findet, saniert und optimiert - der restliche Kapitalbedarfkann dabei auch von weiteren Investoren eingebracht werden", erklärt SvenSchwarzat von der RS WohnWerte GmbH aus Leipzig.Sven Schwarzat und Kevin Rader kennen sich in der Branche sehr gut aus: Mitihrer RS WohnWerte GmbH haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertigenWohnraum für Mieter mit geringem bis mittlerem Einkommen zu schaffen. Dazuerwerben Sie vor allem in den Ballungsräumen Mitteldeutschlands interessanteObjekte, um sie zu sanieren, zu vermieten und in ihrem Bestand zu halten. WelcheVorteile ein Co-Investment in Immobilien für Anleger haben kann, erklären diebeiden Immobilien-Experten im Folgenden.Die verschiedenen Co-Investment-FormenZum einen gibt es die Möglichkeit der Kapitalbeteiligung: Hierbei wirdunabhängig von der gewählten Rechtsform allein mit dem eigenen Kapital in einProjekt investiert, ohne direkt an der Ausarbeitung und Sanierung beteiligt zusein. Dies wird besonders häufig im Gewerbebereich angewendet: Dabei finanziertzum Beispiel die Bank 80 Prozent des Kapitalbedarfs, während der Investor die