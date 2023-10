J.S. Held erweitert Turnaround- und Restrukturierungs-, Unternehmensfinanzierungs- und Kapitalbeschaffungskompetenz durch die Akquisition von Phoenix Management Services® und Phoenix IB®, einen bei der FINRA registrierten Broker-Dealer

Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) - Das weltweit tätige Beratungsunternehmen J.S.

Held kündigt erweiterte Expertise im Bereich Unternehmensfinanzierung und

Investmentbanking durch die Übernahme von Phoenix-Management an. Angeboten

werden operativ fokussierte Turnaround-, Transaktions- und

Investor-Dienstleistungen für strategisches Wachstum, und Phoenix IB ®, ein

unabhängiger lizenzierter Broker-Dealer nach Bundes- und bundesstaatlichem

Wertpapiergesetz (CRD#: 132710/SEC#: 8-66628), der mittelständischen Unternehmen

überall in den Vereinigten Staaten Investmentbanking-Lösungen für

Sondersituationen anbietet.



Phoenix Management Services ® unter der Führung von Michael Jacoby, James Fleet,

Brian Gleason und Joseph Nappi verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in mehr

als 50 Branchen und über 1.600 Kundenaufträgen, was es dem Team ermöglicht,

komplexe Situationen schnell zu beurteilen und wertvolle finanzielle

Erkenntnisse und betriebliche Bewertungen zu liefern, um Kunden aus dem privaten

und öffentlichen Sektor beim Erreichen, ihrer Geschäftsziele zu unterstützen.

Die Experten von Phoenix Management Services betreuen mittelständische Kunden

aus zahlreichen Branchen und bieten: