Die Fed hat die Aktien-Bullen mit dovishen Aussagen erfreut: die gestiegenen Renditen (Kapitalmarkt-Zinsen) würden weitere Anhebungen der Zinsen überflüssig machen, so der Tenor einiger US-Notenbanker. Das brachte Renditen und Dollar unter Druck - was wiederum stets positiv für Aktien ist. Aber die Situation in Israel eskaliert weiter und dürfte in den nächsten Tagen einen geopolitischen Schock auslösen, den die Märkte bisher nicht einpreisen in ihrer Fixierung auf Fed und Zinsen. Bereits jetzt zeigen sich einige Unstimmigkeiten bei dieser Rally: die Zahl der Aktien über ihrer 50-Tage-Linie fiel trotz des gestrigen Anstiegs, die US-Zinskurve versteilt sich nicht (was sie eigentlich bei Rallys stets tut), Kupfer macht die Rally nicht mit etc. Der geopolitischer Knackpunkt wird kommen, wenn Israels Armee in den Gaza einmarschiert - das wird arabische Regierungen unter Druck setzen und den Konflikt so immer stärker ausweiten. Heute im Fokus die US-Erzeugerpreise..

Hinweise aus Video:

