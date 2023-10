BARCLAYS stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall mit "Overweight" und einem Kursziel von 300 Euro in die Bewertung aufgenommen. Zunehmende geopolitische Spannungen heizten den weltweiten Rüstungszyklus an, schrieb Analystin Charlotte Keyworth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Rheinmetall reite auf dieser Welle. Keyworth sieht das Gewinnwachstum je Aktie beim Dax-Konzern deutlich höher als bei der Konkurrenz./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2023 / 14:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2023 / 15:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 260,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charlotte Keyworth

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m