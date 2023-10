JPMORGAN stuft Hellofresh auf 'Overweight'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,37 € , was eine Steigerung von +4,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 27,01EUR gehandelt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh auf "Overweight" belassen. Der Schritt in Richtung Ready-to-eat-Meals mache den Kochboxenlieferanten weitaus krisenfester, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie ist mit dem Status "Positive Catalyst Watch" versehen und befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2023 / 09:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

