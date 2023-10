JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" belassen. Veräußerungen in Asien seien das, was der Markt vom Essenslieferanten erwarte, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein möglicher Verkauf von Aktivitäten in Lateinamerika werde indes als unwahrscheinlich erachtet./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2023 / 09:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 28,56EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m