Plug Power im Haussemodus: Massives Kurspotenzial vorhanden

Die Aktie hat nach Veröffentlichung der Citi-Studie den Dienstagshandel um knapp zwölf Prozent höher geschlossen. Seit Jahresbeginn hat der Wasserstoff-Titel dagegen über 42 Prozent an Wert verloren. Das durchschnittliche Analystenrating lautet "Kaufen" und impliziert der Aktie ein Aufwärtspotenzial von über 138 Prozent.

Die Citigroup rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Plug Power, hat aber das Kursziel um 0,50 US-Dollar gesenkt. Die Marktumsatzprognosen scheinen passend, jedoch könnten die Prognosen für die Bruttomarge im dritten Quartal wegen weniger Elektrolyseur-Verkäufen angepasst werden müssen, heißt es in der kürzlich veröffentlichten Studie. Für die Plug Power-Aktie stelle außerdem die mögliche Steuergutschrift für die 45V-Produktion, die diesen Monat erfolgen könnte, den bedeutsamsten kurzfristigen Impulsgeber dar.

Erst vergangene Woche senkte Bill Peterson von JPMorgan ebenfalls sein Kursziel für Plug Power von 14 auf zwölf US-Dollar. Das liegt um über 70 Prozent höher als der Schlusskurs vom Dienstag. Der Analyst behielt sein Strong Buy-Rating für die Aktie aber bei. Laut Peterson könnte das bevorstehende Plug-Symposium am 11. Oktober kurzfristigen Anlegern einen Bewertungsanstieg bescheren. Im weiteren Verlauf des Jahres würden aber bedeutendere Ereignisse erwartet werden, wie z. B. "Leitlinien des US-Finanzministeriums zu Steuergutschriften für die Produktion und Entscheidungen über Wasserstoff-Hubs".

Die Plug Power Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 6,778EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion