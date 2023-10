BERLIN (dpa-AFX) - Schauspieler Rafael Gareisen ("Das Boot") wünscht sich feste Regelungen für den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in Film und Fernsehen. "Viele Themen rund um KI werden zu Recht kontrovers diskutiert", sagte der 29-Jährige, der an diesem Donnerstag (20.15 Uhr, Das Erste) im ARD-"Irland-Krimi" zu sehen ist, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er unterscheide aber klar: "KI als technischer Fortschritt und die Chancen, die sich aus ihr entwickeln könnten; und die gesetzliche Grundlage, die ihre potenziell schwerwiegenden Folgen abfedern müsste." Darum sei es ja auch im Streik von Autoren und Filmstars in Hollywood hauptsächlich gegangen, erläuterte Gareisen.

"Grundsätzlich empfinde ich die neue Technologie als spannende Möglichkeit, viele zeitintensive Arbeiten auszulagern, um mehr Raum für kreative und bewusste Entscheidungen zu schaffen", so Gareisen.