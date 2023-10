Auch die tatsächliche Inflation ist in den vergangenen Monaten gesunken. Zuletzt hatte sie im September 4,3 Prozent betragen - nach mehr als zehn Prozent im Jahr 2022. Die EZB hat ihre Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Teuerung seit Mitte 2022 deutlich angehoben. Ob weitere Anhebungen folgen, ist derzeit offen.

Die Verbraucherumfrage ("Consumer Expectations Survey") erscheint monatlich. Befragt werden etwa 14 000 Personen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden und Belgien. Die Länder stehen für etwa 85 Prozent der Wirtschaftsleistung in der Eurozone. Inflationserwartungen spielen eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der EZB./bgf/la/stk

-------------------------------------



Median expectations for inflation over the next 12 months edged up to 3.5%, from 3.4%, and those for inflation three years ahead edged up (for the second consecutive month) to 2.5%, from 2.4% in July.