Großbrand mit Millionenschaden in Textilfabrik in Tschechien

TURNOV (dpa-AFX) - Bei einem Großbrand in einer Textilfabrik im tschechischen Turnov ist ein Millionenschaden entstanden. Das Feuer brach in der Nacht zum Mittwoch aus und erfasste nacheinander zwei Werkshallen, wie die Einsatzkräfte nach Angaben der Agentur CTK mitteilten. Der Brand konnte nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht werden, die Suche nach versteckten Glutnestern dauerte aber noch an. Rund 170 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt. Verletzt wurde nach erstem Stand niemand.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf umgerechnet rund 6,5 Millionen Euro. Das betroffene Unternehmen Juta stellt unter anderem technische Textilien für Bauindustrie und Landwirtschaft sowie Kunstrasen her. Die Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung angewiesen, Fenster und Türen möglichst geschlossen zu halten. Turnov hat knapp 15 500 Einwohner und liegt rund 45 Kilometer südöstlich der sächsischen Grenzstadt Zittau. Der Ort gilt als Tor zum Landschaftsschutzgebiet Böhmisches Paradies./hei/DP/ngu