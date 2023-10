Digitalisierungsumfrage Die Hälfte der Deutschen möchte vollständig auf digital umsteigen

Paris (ots) -



- Yousign befragt anlässlich seines Jubiläums Menschen in Deutschland zu ihrem

Umgang und ihrer Einstellung zu digitalen Unterschriften und anderen digitalen

Lösungen

- Mehr als die Hälfte der Deutschen (56 Prozent) würde es begrüßen, wenn

elektronische Signaturen in Deutschland stärker genutzt würden

- Um die demokratische Nutzung elektronischer Signaturen weiter voranzutreiben,

bietet Yousign ab sofort eine kostenlose Lösung für Privatpersonen an



Das französische Scale-up Yousign (www.yousign.com (http://www.yousign.com) )

hat sein zehnjähriges Bestehen zum Anlass genommen, um in Zusammenarbeit mit

Ipsos eine Umfrage zur Akzeptanz und Wahrnehmung elektronischer Signaturen

durchzuführen. Die Verwendung elektronischer Signaturen wird von 82 Prozent der

Deutschen unterstützt und gehört für viele Unternehmen zum Alltag. Allerdings

haben nur 61 Prozent der Deutschen sie mindestens einmal genutzt. Weiterhin war

das Jubiläum ein Grund, digitale Unterschriften für Privatpersonen künftig

einfacher zugänglich zu machen, weshalb das Unternehmen ab sofort seine

E-Signaturen für diese kostenlos anbietet.