Canada One erwirbt zwei weitere Konzessionsgebiete südlich der Mine Copper Mountain in Princeton (British Columbia)

Vancouver, B.C., 11. Oktober 2023 / IRW-Press / - Canada One Mining Corp. („Canada One“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: CONE) (OTC: COMCF) (FWB: AU31) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung (die „Vereinbarung“) abgeschlossen hat, welcher zufolge das Unternehmen zugestimmt hat, zwei zusätzliche Konzessionsgebiete (jeweils ein „Konzessionsgebiet“ und zusammen die „Konzessionsgebiete“) in Princeton (British Columbia) von einem unabhängigen Verkäufer zu erwerben. Die Konzessionsgebiete befinden sich südlich der produzierenden Mine Copper Mountain und grenzen an das unternehmenseigene Projekt Copper Dome.