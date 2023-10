In seiner neuen Funktion vertritt Jörg Kittl die Interessen des Unternehmens betreffend regulatorische Rahmenbedingungen gegenüber Regulierungsbehörden, Ministerien sowie in Interessensvertretungen.

Wien (APA-ots) - Jörg Kittl (54) ist ab sofort neuer Head of Regulatory bei Drei und berichtet in dieser Experten-Funktion direkt an General Counsel und Senior Head of Wholesale & Regulatory Simone Keglovics. Er folgt damit Natalie Segur-Cabanac nach, die aus dem Unternehmen ausscheidet.

Nach dem Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuni Wien hat Jörg Kittl sein Berufsleben lang nationale und internationale Erfahrungen bei verschiedenen

Telekommunikationsunternehmen gesammelt, zuletzt 14 Jahre lang als Prokurist in einem auf Telekommunikationsregulierung spezialisiertem Beratungsunternehmen bei Projekten in der EU, Afrika und im Nahen Osten. Nach vier Jahren bei Drei Österreich übernimmt Jörg Kittl jetzt seine neue Funktion als Head of Regulatory.



Seine Freizeit verbringt der gebürtige Salzburger am liebsten mit Wandern, Fotografieren und Reisen.



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/)

