Das israelische biopharmazeutische Unternehmen NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) hat sich zum Ziel gesetzt, die verheerenden Auswirkungen von Verletzungen des Nervensystems endlich rückgängig zu machen. Damit könnte sich das Leben vieler Patienten mit Rückenmarksverletzungen und Querschnittslähmung deutlich verbessern. Der CEO des Unternehmens, Dr. Lior Shaltiel, beschreibt die Mission des Unternehmens wie folgt: “Unsere Vision bei NurExone ist es, die Heilung von traumabedingten Schädigungen des zentralen Nervensystems zu revolutionieren, indem wir Neuronen regenerieren und neu verdrahten und die Lebensqualität von Patienten mit solchen Verletzungen verbessern. Wir werden von der Leidenschaft angetrieben, einen bedeutenden Einfluss auf die Welt zu nehmen, und haben uns dem Ziel verschrieben, unsere bahnbrechende Technologie Patienten in Not zur Verfügung zu stellen.”

Was wie ein unerreichbarer Traum klingt, hat in einer präklinischen Studie bereits starke Erfolg erzielt: Das NurExone-Medikament ExoPTEN, basierend auf Exosomen, machte Lähmungen bei Laborratten rückgängig und ermöglichte es ihnen, wieder zu gehen.

NurExones Exosomen-Forschung zeigt Erfolge

Das funktioniert, indem mit spezifischen therapeutischen Molekülen beladene Exosomen die Blut-Hirn-Schranke überwinden und somit Zellen und Gewebe zur Regeneration und Neuverdrahtung erreichen. In präklinischen Studien erzielte NurExones ExoPTEN, eine 75-prozentige Erfolgsquote bei der Wiederherstellung des Reflexes der hinteren Gliedmaßen, der motorischen Funktion und der sensorischen Kontrolle bei gelähmten Ratten. Die NurExone-Therapie wird intra-nasal verabreicht, sodass sie das zentrale Nervensystem schnell erreichen kann. Dies ist ein unschlagbarer Vorteil, um das betroffene Rückenmark eines Patienten zu behandeln. Versuche am Menschen sind für Ende 2024 oder Anfang 2025 an mehreren Standorten geplant.

Exosomen-Therapie bei Rückenmarksverletzungen

Diese innovative Behandlungsmethode basiert auf Exosomen. Dabei handelt es sich um sehr kleine extrazelluläre Bläschen, die von den meisten Säugetierzellen produziert und freigesetzt werden. Exosomen kann man sich als kleine Lipidbläschen vorstellen, die Moleküle tragen und sie zwischen der Zelle und ihrer Umgebung transportieren. Mit anderen Worten: Zellen setzen Exosomen frei, um mit anderen Zellen und Geweben zu kommunizieren. Dadurch werden physiologische Prozesse wie die Blutgerinnung oder die interzelluläre Signalübertragung gesteuert¹. Fast alle Prozesse in unserem Körper erfordern ein koordiniertes Zusammenspiel von Zellen. Unter anderem, wenn sie Gewebe und Organe bilden. Auch die Wundheilung oder die Bildung neuer Blutgefäße erfordern eine umfangreiche Zell-Zell-Signalübertragung. In den letzten Jahren wurden die Heilungs- und Transporteigenschaften von Exosomen von vielen großen Arzneimittelherstellern untersucht. NurExone wendet diese Eigenschaften auf das weltweit wichtige Problem der Wiederherstellung von Funktionen nach einer akuten Rückenmarksverletzung an.