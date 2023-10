Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln (ots) - Kenneth Hytrek ist der Geschäftsführer der LEANOVATIVE ConsultingGmbH. Diese hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen mehr finanziellenSpielraum zu ermöglichen, indem hocheffiziente Prozesse in Planung, Produktionund Logistik durch Lean Best Practices in Gang gesetzt werden. Insbesondere dieLagerbestände beinhalten dabei großes Potenzial. In diesem Artikel erfahren Sie,wofür Unternehmen überhaupt Lagerbestände benötigen, welche Menge tatsächlichbenötigt wird und welche Maßnahmen die LEANOVATIVE Consulting GmbH für einesolche Reduzierung ergreift.Besonders in einer schnelllebigen Geschäftswelt wie dieser sehen sich zahlreichemittelständische Unternehmen aus dem produzierenden Bereich mit zahlreichenHerausforderungen konfrontiert: Prozesse müssen optimiert und Kosten gesenktwerden, um weiterhin am Markt bestehen zu können. Einen großen Anteil hierbeinehmen vor allem Lagerbestände ein: Während Unternehmen einerseitswettbewerbsfähig bleiben und den allgemeinen Lieferengpässen trotzen wollen undsich darum die Lager füllen, steigen die Kosten andererseits massiv, was dieFinanzierung umso schwieriger macht. "Unternehmen, die sich jetzt keinenÜberblick verschaffen und umdenken, werden schon bald das Nachsehen haben",warnt Kenneth Hytrek, Geschäftsführer der LEANOVATIVE Consulting GmbH."Heute braucht es in erster Linie einen wirtschaftlich klugen Ansatz, der dasUnternehmen auf ein festes Fundament stellt", so Kenneth Hytrek weiter. "Indiesem Zusammenhang von größter Bedeutung ist es, seine Lagerbeständestrategisch zu planen." Aus der 13-jährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mitmittelständischen, produzierenden Unternehmen weiß er, worauf es in SachenPlanung, Produktion und Logistik heute wirklich ankommt. Mit seiner LEANOVATIVEConsulting GmbH unterstützt er seine Kunden daher mit Lean Best Practices dabei,ihre Lagerbestände zu managen und Fertigungskosten zu senken. So konnte er beieinigen seiner Kunden allein durch objektive Bewertung der Zielbestände undAnpassung der Planungs- und Dispositionssystematik in fünf Wochen mehr als 15Millionen Euro Lagerbestand abbauen. Seiner Meinung sollte jedes Unternehmenprüfen lassen, welche Potenziale tatsächlich gehoben werden können - am Endewerden sie in den meisten Fällen positiv überrascht sein.Die Rolle von Lagerbeständen in UnternehmenDie Bedeutung von Lagerbeständen in produzierenden Unternehmen wie BOSCH oder BMW geht weit über eine bloße Notwendigkeit hinaus und wird gerade in einer sichwandelnden Wirtschaftslandschaft zu einem kritischen Faktor. Doch wo kommen sie