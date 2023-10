Seite 2 ► Seite 1 von 3

Stuttgart (ots) - Der Ukrainekrieg, die anhaltenden geopolitischen Spannungenund die Inflation lassen die Auftragslage in der deutschen Industrie derzeitheftig schwanken: Für 2024 rechnen Ökonomen mit einem realenProduktionsrückgang. Angesichts dieser Lage ist den meisten Unternehmen klar,dass sie neue Methoden nutzen müssen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.Robert Kirs, der Gründer und Geschäftsführer der Social Media Schwaben GmbH,unterstützt seine Kunden genau dabei: Mit seiner Agentur undUnternehmensberatung verhilft er B2B-Unternehmen aus dem Mittelstand zu mehrSichtbarkeit im Netz. Hier erfahren Sie, was KMU jetzt tun sollten, um demAuftragseinbruch zu trotzen.Steigende Zinsen und hohe Energiepreise dämpfen derzeit die Nachfrage derheimischen Wirtschaft. Die Auftragslage in der deutschen Industrie schwanktheftig: Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte sind die Aufträge so starkweggebrochen wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Für 2024 erwartenÖkonomen weitere Produktionsrückgänge. "Bislang profitierten vielemittelständische Unternehmen noch von Auftragspolstern, die zu einer scheinbarenAuslastung führten", erklärt Robert Kirs, Gründer und Geschäftsführer der SocialMedia Schwaben GmbH, einer Agentur und Unternehmensberatung für B2B-Unternehmenaus dem Mittelstand. "Großaufträge aus der Luft- und Raumfahrtindustrie habendas Bild zusätzlich verfälscht. Nun aber schmilzt der Auftragspuffer, weshalbdie Auftragsbücher deutlich dünner sind als noch vor einem Jahr.""Schätzungen zufolge ist das Neugeschäft im Juli zwischen zehn und zwölf Prozentgesunken", fährt der Experte für Onlinemarketing fort. "Das StatistischeBundesamt spricht von einem Rückgang in Höhe von 11,7 Prozent. Solchedrastischen Einbußen wurden zuletzt auf dem Höhepunkt der Coronakriseverzeichnet. Die Industrie ist und bleibt folglich das Sorgenkind der hiesigenWirtschaft." Angesichts dieser Lage braucht es neue Methoden, um auch in Zukunfterfolgreich zu sein. Vor allem von den Möglichkeiten, die Social Mediaheutzutage bietet, können KMU profitieren, weiß Robert Kirs. Gemeinsam mitseinem Team hilft der Experte Unternehmen aus dem gesamten DACH-Raum dabei, überdigitale Wege mehr Sichtbarkeit zu erlangen. Dadurch vergrößern seine Kundennicht nur ihre Reichweite, sondern gewinnen auch mehr Kundenanfragen und könnenneue Märkte erschließen.Robert Kirs: Die deutsche Industrie im WandelDer signifikante Einbruch des Neugeschäfts im Juli, der vor allem denFahrzeugbau betrifft, unterstreicht die anhaltenden Herausforderungen der