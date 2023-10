Wie neu, nur besser für die Umwelt / Ab sofort bietet Amiva wiederaufbereitete Smartphones an (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Kennt ihr sie noch, die Furbys? Das flauschige, plappernde

Spielzeug erlebt derzeit ein Revival. Und Smartphones - nun, die kann man auch

"wiederbeleben". Dass man dazu dann "refurbished Smartphones" sagt, kann doch

kein Zufall sein...oder? Aber Spaß beiseite, denn hinter aufbereiteter Hardware

steckt ein nachhaltiger Ansatz, und dieses Thema sollte uns allen am Herzen

liegen. Wer umsichtig und umweltbewusst handeln möchte, ohne auf sein

Lieblingsgerät zu verzichten, für den kann ein aufbereitetes Smartphone die

Alternative zum Neukauf sein. Der Mobilfunkanbieter Amiva steht für

Nachhaltigkeit in der Telekommunikationsbranche und bietet deshalb ab sofort,

zusätzlich zu seinen klimaneutralen Handyverträgen, runderneuerte Geräte über

den Partner Refurbed an. Denn zu verantwortungsvollem Mobilfunk gehören Werte,

für die man einsteht, Projekte, die man unterstützt, und immer wieder einen

neuen Beitrag auf dem Weg zu mehr Umsicht und Nachhaltigkeit zu setzen - und

dazu zählt auch ein durchdachtes Hardware-Angebot.



Stayin' alive - das zweite Leben als refurbished Smartphone