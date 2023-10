Wien (ots) - Rezession in Deutschland, Eurozonen-Schwäche, hohe Zinsen belasten;

Visegrád-Staaten schwach; Ukraine erholt sich leicht; Rüstungsboom und

Primitivisierung der Wirtschaft in Russland



Trotz ihrer bisherigen Resilienz gegenüber den ökonomischen Folgen von Russlands

Krieg gegen die Ukraine geraten die Volkswirtschaften Mittel-, Ost- und

Südosteuropas zunehmend unter Druck. Das zeigt die neue Herbstprognose des

Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) für 23 Länder

der Region. "Die Rezession in Deutschland, ein sich eintrübendes internationales

Umfeld, die anhaltend hohe Inflation, die Straffung der Geldpolitik und zu

geringe fiskalpolitische Maßnahmen belasten die Konjunktur" , sagt Branimir

Jovanovic, Ökonom am wiiw und Hauptautor der Herbstprognose.





Nach einem bereits schwachen 1. Quartal rutschte das Wachstum in einigenwichtigen Ländern der Region im 2. Quartal ins Minus. So schrumpften etwa Polen,Tschechien und Ungarn zur Jahresmitte. "Angesichts einer möglichen Rezession inder gesamten Eurozone könnte diese negative Dynamik an Fahrt gewinnen, vor allemin den mit der schwächelnden deutschen Industrie stark verflochtenenVisegrád-Staaten" , so Jovanovic.Für das Gesamtjahr 2023 prognostiziert das wiiw den EU-Mitgliedern in der Regionein Wachstum von durchschnittlich 0,6% und damit ähnlich wenig wie der Eurozone(0,5%). Gegenüber dem Sommer ist das eine Halbierung der Prognose. "Dertraditionelle Wachstumsvorsprung der Ostmitteleuropäer gegenüber Westeuropadürfte damit in vielen Ländern zumindest für den Moment dahin sein" ,konstatiert Jovanovic. Markant besser sieht es in den südosteuropäischenEU-Mitgliedern Rumänien (2,5%) und Kroatien (2,5%) aus, wo die Mittelzuflüsseaus dem Corona-Wiederaufbaufonds NextGenerationEU das Wachstum stützen. Diesechs Staaten am Westbalkan dürften im Schnitt um 2,1% wachsen, die Türkei um3,2%. Die kriegsgeplagte Ukraine sollte mit 3,6% Wachstum heuer zu einerleichten Erholung ansetzen, Aggressor Russland dank boomender Rüstungsindustrieum 2,3% expandieren.Besserung ist für die EU-Mitglieder in der Region 2024 in Sicht. Im kommendenJahr prognostiziert das wiiw für sie ein durchschnittliches Wachstum von 2,5%,ausgehend von einem niedrigen Niveau und unterstützt von teilweise hohenÜberweisungen aus dem EU-Corona-Wiederaufbaufonds. Die Abwärtsrisiken bleibenallerdings erheblich: "Ein schärferer Abschwung in der Eurozone, hartnäckig hoheInflationsraten, eine militärische Eskalation in der Ukraine oder eineskalierender Handelskrieg zwischen der EU und China könnten die Erholung im