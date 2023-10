So sparen Sie Geld bei der Kfz-Versicherung und bleiben trotzdem gut geschützt

München (ots) -



- Stichtag zum Wechsel der Kfz-Versicherung naht

- Autofahrer unter 50 Jahren mehrheitlich offen für Versicherungswechsel

- Auch bei umfassendem Schutz lässt sich oft viel Geld sparen



(ADAC Autoversicherung AG) Der 30. November ist für die meisten Autofahrer der

Stichtag für einen Wechsel der Kfz-Versicherung. Dabei wechselt jeder Dritte die

Versicherung regelmäßig, wie eine Umfrage der ADAC Autoversicherung ergab. Doch

auch wer sparen will, sollte nicht auf einen guten Versicherungsschutz

verzichten, damit Schadenfälle nicht zum finanziellen Risiko werden.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Vor allem Autofahrer unter 50 Jahren zeigen sich für einen Wechsel derKfz-Versicherung offen. 59 Prozent von ihnen wollen darüber nachdenken oderhaben sich bereits zu diesem Schritt entschieden. Die ADAC Autoversicherungverrät, worauf Autofahrer achten sollten und wie sie Geld sparen können.Hohe Deckungssummen bei der Kfz-HaftpflichtversicherungDie gesetzlich vorgeschriebene Kfz-Haftpflichtversicherung kommt für Schädenauf, die Autofahrer anderen mit dem Fahrzeug zufügen. Um auch bei schlimmenUnfällen gut geschützt zu sein, sollte die Deckungssumme bei 100 Millionen Eurofür Sachschäden und bei 15 Millionen Euro je geschädigter Person liegen.Sinnvoll kann auch ein erhöhter Haftpflichtschutz für Unfälle mit einemMietwagen im europäischen Ausland sein (Mallorca-Police).Teilkasko schützt bei Unwettern und DiebstahlBei Schäden am eigenen Auto hilft nur eine Teilkasko- oderVollkaskoversicherung. Die Teilkasko zahlt beispielsweise bei Diebstahl oderUnwetterschäden durch Hagel, Überschwemmung oder Sturm. Bei Sturmschäden sindAutobesitzer besser geschützt, wenn die Versicherung schon bei Windstärke siebenstatt erst bei acht zahlt. Versichert sein sollten auch Kollisionen mit Tierenaller Art (also nicht nur mit Haarwild) sowie Folgeschäden von Marderbissen.Vollkasko schützt auch bei eigener SchuldNoch mehr Schutz bietet die Vollkaskoversicherung. Zusätzlich zu den Leistungender Teilkasko zahlt sie auch bei selbst verschuldeten Unfallschäden am eigenenFahrzeug und bei Vandalismus. Vor allem bei neuen oder teuren Autos sowie beiFahrzeugen, die noch abbezahlt werden, ist ein Vollkaskoschutz oft sinnvoll. Zureigenen Sicherheit sollten sich Autofahrer sowohl bei Teilkasko wie auch beiVollkasko für eine Kfz-Versicherung entscheiden, bei der die Entschädigung auchdann nicht gekürzt wird, wenn der Unfall grob fahrlässig verursacht wurde. Daskann zum Beispiel der Fall sein, wenn eine rote Ampel übersehen wurde.Unabhängig davon, ob Autofahrer ihrer Versicherung treu bleiben oder wechseln,können sie mit ein paar Kniffen oft kräftig sparen - manchmal sogar Hunderte