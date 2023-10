BERENBERG stuft LVMH auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 960 auf 825 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zeit der "brüllenden 20er" sei zu Ende, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie in Bezug auf das im ersten Halbjahr noch erreichte Umsatzwachstum von 20 Prozent. Nun habe der Luxusgüterhersteller die Erwartungen verfehlt, das Wachstum normalisiere sich./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2023 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 688,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Graham Renwick

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 825

Kursziel alt: 960

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m