Berlin (ots) - TÜV-Verband Umfrage im Mittelstand: Vorreiter ist dasproduzierende Gewerbe. Breite Mehrheit der Unternehmen befürwortetverpflichtende Erstellung und Prüfung der Berichte. Vorteile für den Umwelt- undKlimaschutz und das Image der Unternehmen. Bei nationaler Umsetzung dereuropäischen CSRD-Richtlinie offenen Markt für qualifizierte Prüfdienstleisterschaffen.Gut jedes vierte mittelständische Unternehmen in Deutschland hat in denvergangenen Jahren bereits einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt (28 Prozent).Bei Mittelständlern mit 50 bis 249 Mitarbeitenden sind es 23 Prozent und bei dengroßen mit 250 bis 1.000 Beschäftigten sogar 53 Prozent. Das hat eineForsa-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands unter 500 Unternehmen mit 50 bis 1.000Mitarbeitenden ergeben. Demnach ist die Industrie mit einem Anteil von 41Prozent Vorreiter bei der Erstellung der Berichte, gefolgt von den BranchenEnergie, Bau und Verkehr mit 30 Prozent und dem Dienstleistungssektor mit 26Prozent. Deutlich unter dem Durchschnitt liegt der Handel (22 Prozent) und dasGesundheitswesen (16 Prozent). Nur 60 Prozent der Unternehmen veröffentlichenihren Nachhaltigkeitsbericht. "Nachhaltigkeitsberichte sind ein wichtigesInstrument, um Maßnahmen für den Umwelt- und Klimaschutz zu dokumentieren, zubewerten und anzustoßen", sagte Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer desTÜV-Verbands, bei Vorstellung der Umfrage. Mit der Umsetzung der europäischenCSRD-Richtlinie in nationales Recht wird die Erstellung und externe Prüfung vonNachhaltigkeitsberichten für rund 15.000 Unternehmen in Deutschlandverpflichtend. "Jetzt kommt es darauf an, einen offenen Markt fürPrüfdienstleistungen zu schaffen, um Kapazitätsengpässe und hohe Kosten für denMittelstand zu vermeiden", sagte Bühler. In der Umfrage geben 80 Prozent derbefragten Unternehmen an, dass ein möglichst "breites Angebot unabhängigerPrüforganisationen" zur Verfügung stehen sollte.In einem Nachhaltigkeitsbericht informieren Unternehmen über Maßnahmen für einenbesseren Umwelt- und Klimaschutz sowie über soziale und wirtschaftliche Aspekteihrer Tätigkeit. Letztere umfassen beispielsweise die Arbeitsbedingungen imUnternehmen und bei Lieferanten. Laut den Ergebnissen der Umfrage bringen dieNachhaltigkeitsberichte den Unternehmen zahlreiche Vorteile: 75 Prozent nenneneine Steigerung der Energieeffizienz, 66 Prozent die Reduzierung vonMaterialverbräuchen und 65 Prozent eine Verringerung von Abfall. Aber auch"weiche Faktoren" spielen eine wichtige Rolle: Die Verbesserung des Images (88Prozent), eine bessere Integration von Nachhaltigkeit in dieUnternehmensstrategie (86 Prozent) oder die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften