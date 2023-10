Ölpreise drehen in die Verlustzone

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch nach anfänglichen Gewinnen bis zum Mittag nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete zuletzt 87,09 US-Dollar. Das waren 56 Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung fiel um 68 Cent auf 85,29 Dollar.

Nach kräftigen Aufschlägen zu Wochenbeginn hat sich die Lage am Erdölmarkt zuletzt etwas beruhigt. Am Montag hatte der schwere Angriff der Hamas auf Israel für große Unsicherheit an den Finanzmärkten gesorgt. Eine Sorge gilt der Möglichkeit, dass sich der Konflikt im ölreichen Nahen Osten ausweiten könnte. Bislang ist es aber weder dazu noch zu nennenswerten Ausfällen am Rohölmarkt gekommen.

Eine Schlüsselrolle wird nicht nur am Ölmarkt Iran zugeschrieben, das als Unterstützer der islamistischen Hamas gilt. Das Land liegt direkt an der wichtigen Meeresenge von Hormus, durch die ein erheblicher Teil der Öltransporte aus der Region verläuft. Eine Blockade der Seestraße hätte erhebliche Folgen für das Erdölangebot aus dem Nahen Osten./bgf/la/tih