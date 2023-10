München nähert sich Vor-Corona-Zahlen

Die Anzahl der Starts und Landungen am Münchner Flughafen kletterte um sieben Prozent auf 227 000 Flugbewegungen - also durchschnittlich 832 An- und Abflüge täglich./rol/DP/ngu

Auch der Frachtumschlag legte zu: Er stieg in den ersten drei Quartalen einschließlich Luftpost um vier Prozent auf 209 000 Tonnen.

Im September flogen 79 Airlines vom Drehkreuz München regelmäßig Non-Stop-Flüge zu 204 Zielen in 60 Staaten an. Davon waren 47 Ziele außerhalb Europas.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Flughafen München wächst stark. Die Zahl der Passagiere stieg in den ersten neuen Monaten dieses Jahres auf 27,9 Millionen - das ist ein Zuwachs von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte. In den verkehrsreichen Sommermonaten Juli, August und September seien mit mehr als 11 Millionen Fluggästen bereits 81 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erreicht worden.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer