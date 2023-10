Die Zahl der bei israelischen Gegenangriffen Israels im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist am Mittwoch auf mindestens 1055 gestiegen./jak/DP/ngu

Als Reaktion auf den Terrorüberfall der islamistischen Hamas am Samstag mit mindestens 1200 Toten hat Israel den Gazastreifen mit rund zwei Millionen Palästinensern abgeriegelt. Die humanitäre Situation im Gazastreifen war schon vorher sehr schwierig - auch aufgrund stundenlanger Stromausfälle.

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach dem Stopp der israelischen Energielieferungen in den Gazastreifen muss die dortige Stromgesellschaft nach eigenen Angaben noch am Mittwoch ihre reguläre Produktion einstellen. Man werde dann auf Solarenergie umstellen, um zehn Stunden Strom pro Tag zu liefern, teilte die Gesellschaft mit.

Energiegesellschaft in Gaza muss reguläre Produktion beenden

