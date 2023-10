DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Moller-Maersk auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat A.P. Moller-Maersk von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 13500 auf 10900 dänische Kronen gesenkt. Die Containerschifffahrt reagiere nicht schnell genug, um das erhebliche Überangebot an neuen Kapazitäten zu bewältigen, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass die Frachtraten unter Druck bleiben und die Vertragsraten im kommenden Jahr deutlich sinken werden./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2023 / 06:59 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 1.701EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Andy Chu

Analysiertes Unternehmen: Moller-Maersk

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 10900

Kursziel alt: 13500

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m