Top 50 Dividenden-Aktien im Herbst 2023

In Herbst 2023 erfreuen sich besonders REITs großer Beliebtheit. Denn wegen der gestiegenen Zinsen erlitten REITs teils deutliche Kursverluste und so stiegen bei unveränderter Dividende die Dividendenrenditen teils auf Allzeithochs. Besonders qualitativ hochwertige REITs werden auch dieses Zinshoch unbeschadet überstehen, sodass sich hier besondere Chancen für langfristig orientierte Dividendenfans auftun.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer