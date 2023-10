Wirtschaft Kabinett beschließt Hilfen für Freilandobst- und Hopfenbaubetriebe

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat ein neues Hilfsprogramm für Freilandobst- und Hopfenbaubetriebe auf den Weg gebracht. "Seit Beginn der Covid-19-Pandemie kämpfen gerade Obst- und Hopfenbaubetriebe mit den Folgen gestörter Lieferketten", sagte Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) am Mittwoch.



"Die gestiegenen Energiekosten in Folge des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine schlagen bei Produktionsmitteln wie Dünger hart zu Buche." Man unterstütze die Betriebe in dieser wirtschaftlich schwierigen Situation jetzt "zielgenau" mit einem 29 Millionen Euro starken Hilfsprogramm. Die Landwirte sollen das Geld "unbürokratisch, ohne unnötigen Papierkram oder Antragsverfahren" bekommen, fügte Özdemir hinzu.