CIECH gibt Ausblick auf Salzgeschäft 2024 (FOTO)

Staßfurt (ots) - Die CIECH-Gruppe, marktführend in der Produktion von Salz, Soda und Natron in der Europäischen Union, präsentierte während einer Pressekonferenz in ihrer deutschen Niederlassung in Staßfurt, Sachsen-Anhalt, einen positiven Ausblick für das Jahr 2024. Das Salzwerk, das im Jahr 2021 in Betrieb genommen wurde und die modernste und umweltfreundlichste Siedesalz-Anlage Europas ist, soll im kommenden Jahr die volle Produktionskapazität von 450.000 Tonnen pro Jahr erreichen. Angesichts der wachsenden Nachfrage für Salztabletten zur Wasserenthärtung baut das Unternehmen seine Position als Branchenführer europaweit aus. Die diesjährige Einführung der Salztabletten-Marke AQUA PRO unterstreicht CIECHs Ziel, weiter eigene Marken in spezifischen Segmenten zu entwickeln. Auch der Bereich Speisesalz wird 2024 mehr in den Fokus rücken.

Im Rahmen der heutigen Pressekonferenz am Standort von CIECH Salz in Staßfurt, gewährte der Konzern Medienvertretern erstmals Einblicke in sein hochmodernes Werk und die darin verwendeten effektiven, automatisierten Technologien. Die CIECH-Gruppe erweiterte ihre Produktionsstätten im Jahr 2021 um das neue Salzwerk, welches sich direkt neben der bereits bestehenden Sodafabrik befindet. Die Investitions­summe betrug dabei über 140 Millionen Euro.