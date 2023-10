Elektromobilität Exyte baut den Trockenraum für die erste Batteriezellen-Gigafabrik von Volkswagen

Stuttgart, Germany (ots/PRNewswire) -



- Exyte baut den Trockenraum für die Batteriezellen-Gigafabrik von Volkswagen in

Salzgitter

- Exyte ist verantwortlich für Planung, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme des

Trockenraums

- Regulierung der Fertigungsumgebung technisch anspruchsvoll und für

Produktqualität entscheidend

- Exyte-CEO Dr. Büchele: "Der Erhalt dieses Auftrags ist ein Erfolg von

strategischer Bedeutung für Exyte."



Exyte, ein Weltmarktführer in der Planung, Entwicklung und Bereitstellung von

Hightech-Anlagen, setzt seine Unterstützung der globalen Transformation hin zu

mehr Nachhaltigkeit fort. Das Unternehmen baut einen modernen Trockenraum für

Volkswagen in Salzgitter. Der Trockenraum ist Teil der Batteriezellen-Gigafabrik

von Volkswagen, die derzeit am Standort Salzgitter errichtet wird. Er wird eine

Fläche von fünf Fußballfeldern einnehmen.