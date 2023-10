Börsentag Berlin - Finanzwissen für die Hauptstadt

Berlin (ots) - Am 21. Oktober 2023 öffnet der diesjährige Börsentag Berlin seine

Pforten für alle, die mehr aus ihrem Geld machen wollen. Hier trifft sich das

Who-is-Who der deutschen Finanzszene und vermittelt den Besuchern in Vorträgen

und auf der Messe wertvolles Wissen rund um das Thema Geldanlage.



Nach einem langen und warmen Spätsommer ist der Herbst nun endgültig da und man

hat endlich Zeit, all die Dinge zu erledigen, die bei schönem Wetter vielleicht

liegen geblieben sind. Dazu gehören oft auch die eigenen Finanzen. Gerade in den

aktuell schwierigen Zeiten mit hoher Inflation, schwächelnder Wirtschaft und dem

immer noch andauernden Krieg in der Ukraine sollte man die Themen Geldanlage und

Altersvorsorge ernst nehmen und nicht den Kopf in den Sand stecken. Der

Börsentag Berlin gibt wichtige Impulse und Anregungen, wie man sein Geld für

sich arbeiten lassen und seine Anlagen optimieren kann. Die größte Finanzmesse

der Region bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich mit allen Facetten der

Geldanlage zu beschäftigen. Von Informationen für Einsteiger bis hin zu

ausgefeilten Strategien für Börsenprofis bietet der Börsentag für alle

Finanzinteressierten das richtige Programm.