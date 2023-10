PARIS, 11. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- In ihrem neuen Buch erforscht Margherita Pagani die Wechselwirkung zwischen künstlicher Intelligenz und unternehmerischer Kreativität. „Artificial Intelligence for Business Creativity", erschienen bei Routledge, ist ein umfassender Leitfaden darüber, wie KI nicht nur die Geschäftswelt umgestaltet, sondern auch als Katalysator für Kreativität und Innovation in Unternehmen wirkt.

„Artificial Intelligence for Business Creativity" untersucht, inwieweit KI in der Lage ist, den kreativen Prozess in Unternehmen zu unterstützen. Das gemeinsam von Margherita Pagani, Direktorin des SKEMA Center for Artificial Intelligence (SCAI) und Professorin für Künstliche Intelligenz im Marketing, und Renaud Champion, dem verstorbenen KI-Experten, herausgegebene Buch untersucht die komplexe Beziehung zwischen individueller Kreativität auf der Mikroebene und organisatorischer Innovation auf der Makroebene aus der Perspektive der KI.