Kassel (ots) - Plansecur-Geschäftsführer: "Kundenvertrauen über Jahrzehnte,

Beratung ohne Ziel- und Produktvorgaben und ein wertschätzendes Miteinander -

hierin liegt die Einzigartigkeit von Plansecur."



"Plansecur verfügt über eine einzigartige Vertrauenskultur, die eine

hervorragende Grundlage für unsere künftige Entwicklung bildet", zieht Heiko

Hauser ein Resümee nach rund einem Jahr als Geschäftsführer der

konzernunabhängigen Finanzberatungsgruppe. Vor allem das Verhältnis zwischen

Kundschaft und Beraterschaft ist "von einem derart tiefgehenden und

langfristigen Vertrauen geprägt, wie ich es in der Branche noch nirgendwo sonst

gesehen habe", ist er beeindruckt von der Kultur des Unternehmens, bei dem er im

Oktober letzten Jahres das Ruder übernommen hat. Zudem verweist er auf einen

weiteren Vertrauensaspekt: das "wertschätzende Miteinander der Beraterinnen und

Berater sowie im Team der Servicezentrale bei Plansecur".





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Heiko Hauser erklärt: "Viele Kundinnen und Kunden sind mit ihren Beraterinnenund Beratern sehr eng verbunden, wie der Umgang miteinander in den zahlreichenglobalen Krisen der letzten Jahre eindrucksvoll gezeigt hat. Dieses Vertrauenist ein starkes Fundament und stimmt mich überaus zuversichtlich, dass wir nichtnur alle Herausforderungen der Zukunft gemeinsam mit unseren Kundinnen undKunden meistern, sondern auch die sich immer wieder bietenden Chancen erkennenund nutzen werden."Einzigartige Kundennähe, Unabhängigkeit und WerteorientierungDer Gemeinschaftsgedanke führt nach Analyse des Plansecur-Geschäftsführers auchdazu, dass Kundenwünsche über die Beraterschaft "sehr schnell, präzise undumfassend erfasst werden: Dadurch haben wir das Ohr ganz nah am Kunden underkennen neue Kundenbedarfe und Trends außergewöhnlich rasch." Nach Einschätzungvon Heiko Hauser eine Besonderheit in der Branche: "Da viele unsererBeraterinnen und Berater zugleich dem Gesellschafterkreis des Unternehmensangehören, ist gewährleistet, dass wir uns stets an den aktuellen Bedarfenunserer Kunden ausrichten."Plansecur legt höchsten Wert darauf, zu keinem Finanzkonzern zu gehören, "sodass die Beraterinnen und Berater keinerlei Produktvorgaben haben und damit dieKundschaft objektiv und neutral beraten wird" (Hauser). DerPlansecur-Geschäftsführer erklärt seine Strategie: "Kundenvertrauen überJahrzehnte, Beratung ohne Ziel- und Produktvorgaben und ein wertschätzendesMiteinander - hierin liegt die Einzigartigkeit von Plansecur. Die Grundlagebilden die hohen ethischen Ansprüche, die jede und jeder von uns an dieKundenberatung stellt. Daher hat es für mich höchste Priorität, auch künftig