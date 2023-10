Norwegen ruft Abbas zu Hilfe bei Deeskalation in Nahost auf

OSLO (dpa-AFX) - Nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel hat Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre mit dem Präsidenten der Autonomiebehörde im Westjordanland, Mahmud Abbas, gesprochen. Dabei habe er seine Besorgnis über die Situation zwischen Israel und den Palästinensern zum Ausdruck gebracht, teilte Støre am Mittwoch auf der Online-Plattform X mit. Norwegen verurteile die Angriffe auf israelische Zivilisten zutiefst. Abbas habe er aufgefordert, zur Deeskalation der Lage beizutragen und bei der humanitären Hilfe Unterstützung zu leisten.

Norwegen hat in der Vergangenheit häufig bei internationalen Konflikten vermittelt, unter anderem auch im Nahost-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Unter anderem wurde nach monatelangen Geheimverhandlungen in Oslo im Jahr 1993 in Washington das sogenannte Osloer Friedensabkommen unterzeichnet. Der historische Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern bleibt jedoch auch 30 Jahre später völlig ungelöst./trs/DP/ngu