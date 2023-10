Sernova kündigt zwei Programm-Updates im Rahmen von Podiumsvorträgen beim 2023 IPITA-Kongress an

Dr. Alice Tomei stellt vorklinische Daten zur Transplantation von konform beschichteten Inselzellen in eine vorvaskularisierte Cell Pouch vor

LONDON, ONTARIO und WINDHAM COUNTY, CONNECTICUT, den 10. Oktober 2023 - Sernova Corp. (TSX: SVA) (OTCQB: SEOVF) (FWB/XETRA: PSH), ein Unternehmen im klinischen Stadium und Marktführer für Zelltherapeutika, hat heute zwei mündliche Vorträge beim bevorstehenden gemeinsamen Kongress der International Pancreas and Islet Transplant Association (IPITA), der International Xenotransplantation Association (IXA) und der Cell Transplant and Regenerative Medicine Society (CTRMS) angekündigt. Der Kongress findet von 26. bis 29. Oktober 2023 in San Diego, Kalifornien, statt.

Weitere Einzelheiten zum Kongress und zu den angenommenen Abstracts finden Sie auf der Webseite der IPITA (www.sandiego2023.org). Im Einklang mit den Embargovorschriften wird Sernova Details zu den Vorträgen der beiden Redner erst nach Abschluss der jeweiligen Präsentationen veröffentlichen.

Einzelheiten zu den Präsentationen:

Abstract Nr. 105.1

Titel: Allotransplantation von Inselzellen in die vorvaskularisierte Cell Pouch von Sernova - Erkenntnisse aus der ersten Patientenkohorte (Islet allotransplantation into pre-vascularized Sernova Cell Pouch - Lessons learned from the first patient cohort)

Vortragender: Piotr Witkowski, USA, Associate Professor of Surgery, University of Chicago

Session: (Transplantation von Inselzellen: Engineering am Einsatzort der Inselzellen (Islet Transplantation: Engineering the Islet Site)

Datum und Uhrzeit der Session: Donnerstag, der 26. Oktober 2023, von 23:45 Uhr bis 00:45 Uhr MEZ

Abstract Nr. 205.1

Titel: Transplantation von konform beschichteten Inselzellen in eine vorvaskularisierte Cell Pouch für den Ersatz von Betazellen bei diabetischen Ratten (Transplantation of conformal coated islets in a pre-vascularized Cell Pouch device for beta cell replacement in diabetic rats)

Vortragende: Alice Tomei, USA, Associate Professor - Biomedical Engineering and Diabetes Research Institute, University of Miami