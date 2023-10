DZ BANK stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Papiere von Henkel bei einem fairen Aktienwert von 71 Euro auf "Halten" belassen. Die anstehenden Zahlen zum dritten Quartal du?rften nicht zu einer deutlichen Verbesserung der Marktstimmung hinsichtlich des Konsumgüterkonzerns beitragen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Klebstoffsparte rechnet er mit einem organischen Wachstum von 0,3 Prozent, für das Segment Consumer Brands mit einem Plus von 4,4 Prozent./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2023 / 09:41 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2023 / 10:08 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 67,88EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m