Canadian North Resources steht vor Neubewertung

11. Oktober 2023. Agorana Media Group, Vancouver: Canadian North Resources, ein kanadisches Batteriemetallunternehmen steht vor Neubewertung, Wertstudie in den nächsten Wochen erwartet. Historische Machbarkeitsstudie bewertet das Unternehmen bereits mit über $1 Milliarde. Research Gesellschaft gibt Kursziel von $5,25.

Canadian North Resources (Symbol Frankfurt: EO0/ WKN A3DJ9P/ ISIN CA1364271017 / Symbol Canada: CNRI), ist ein Explorationsunternehmen, welches sich hauptsächlich auf kritische Metalle für die Elektrofahrzeug-, Batterie- und High-Tech-Industrie fokussiert. Das Unternehmen entwickelt das 100 Prozent unternehmenseigene Nickel-, Kupfer-, Kobalt-, Palladium- und Platinprojekt „Ferguson Lake“. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 250 Quadratkilometern in der Kivalliq Region in Nunavut (Kanada).

Research Firma gibt Kursziel von $5,25

Die erste Bewertung der Gesellschaft ist im Juni 2022 erfolgt mit einem Kursziel von $5,00. Im Sommer diesen Jahres wurde das Ziel nochmal erhöht auf $5,25 pro Aktie. Besonders interessant ist es, da das Management und der Aufsichtsrat zusammen ca. 50% aller Aktien halten und so ein gesteigertes Interesse haben die Gesellschaft zu einem massiven Erfolg zu führen.

Mehr als $160 Millionen investiert - Das Ferguson Lake Projekt

Bisher wurden mehr als $180 Millionen in die Entwicklung des Projektes investiert. Es besteht eine historische Wertstudie (PEA) aus dem Jahr 2011, die bereits damals das Projekt schon mit über $1 Milliarde bewertet hat. Bei heutigen Rohstoffpreisen denken wir, dass eine Bewertung noch höher ausfällt. Das Unternehmen hat eine neue Wertstudie (PEA) in Auftrag gegeben, das Ergebnis wird in den nächsten Wochen erwartet. Wir sind gespannt.

Lithiumvorkommen innerhalb eines 15km langen mineralisierten Korridors festgestellt

In der Pressemeldung vom 18. Juli 2023 hatte die Gesellschaft neben den erwarteten Metallen ebenfalls Lithiumgehalte entlang einer 15 km langen mineralisierten Zone gefunden. In wieweit es dort wirklich ein nennenswertes Lithiumvorkommen gibt wird sich zeigen. Canadian North Resources wird diese Funde auf jeden Fall weiter untersuchen. Sollte das wirklich der Fall sein und dort werden entsprechende maßgebliche Lithium- Vorkommen festgestellt, dann stehen wir hier vor einer weiteren kompletten Neubewertung. Auch wenn der Lithiumpreis momentan gefallen ist, so wird die Nachfrage auch weiterhin gigantisch zunehmen. Momentane Preisrückgänge bieten sogar nochmal fantastische Einstiegsmöglichkeiten.