DUBAI, VAE, 11. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Huawei hat heute das 14. Global Mobile Broadband Forum in Dubai, VAE, eröffnet. Li Peng, Corporate Senior Vice President von Huawei und President von Huawei Carrier BG, hielt auf der Veranstaltung eine Grundsatzrede. In seiner Ansprache rief Li die globalen Netzbetreiber und Industriepartner dazu auf, sich dieser Herausforderung zu stellen, den steigenden Anforderungen an die Netzwerke gerecht zu werden und die Trends der Zukunft optimal zu nutzen.

„Beginnen wir heute, bauen wir die Netze von morgen für die Dienste der Zukunft auf und entfesseln wir das unendliche Potenzial von 5G für langfristigen Erfolg", erklärte er.