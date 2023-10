Novavax treibt Forschung zur Unterstützung der proteinbasierten Impfstofftechnologie auf der IDWeek 2023 und dem World Vaccine Congress Europe 2023 voran

GAITHERSBURG, Maryland, 11. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein weltweit tätiges Unternehmen, das mit seinem Matrix-M-Adjuvans proteinbasierte Impfstoffe vorantreibt, wird seine Studienergebnisse in zwei Poster-Sitzungen auf der IDWeek 2023 vom 11. bis 15. Oktober und in drei mündlichen Präsentationen auf dem World Vaccine Congress (WVC) Europe 2023 vom 16. bis 19. Oktober vorstellen. Zu den Höhepunkten gehören klinische Daten zu den Impfstoffen BA.1, BA.5 und der bivalenten Variante von Novavax, eine Bewertung des Prototyps seines COVID-19-Impfstoffs bei Kindern im Alter von 6 bis 11 Jahren, Praxisdaten zu unerwünschten Nebenwirkungen nach der COVID-Impfung sowie ein Update zum Impfstoffkandidaten COVID-19-Influenza Combination (CIC).

„Wir freuen uns, die neuesten klinischen Daten und Erkenntnisse aus der Praxis zu teilen, die die wissenschaftlichen Grundlagen unserer proteinbasierten Impfstofftechnologie voranbringen", so Filip Dubovsky, MD, President of Research and Development bei Novavax. „Diese Daten werden die Erweiterung des Anwendungsbereichs unserer Impfstoffe unterstützen und Merkmale beschreiben, die die Wahl des Impfstoffs beeinflussen können."