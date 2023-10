Nachhaltig gegen den Klimawandel / Grüne Transformation der Wirtschaft schafft weltweit Millionen Arbeitsplätze (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Arbeitsplätzen

und Qualifikationen steigt weltweit rapide an. Das macht die global

stattfindende Transformation hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft zur

spannendsten Innovationsphase seit der industriellen Revolution: 70 Prozent der

Arbeitgeber sagen, dass sie derzeit Personal für diese Positionen rekrutieren

oder planen, sie aktiv einzustellen. Das belegt der aktuelle Global Insights

Report "The Greening World of Work" der ManpowerGroup.



Der Bericht untersucht die wichtigsten Trends, die Führungskräfte im Hinblick

auf die künftige Joblandschaft und eine nachhaltigere Wirtschaft berücksichtigen

sollten. So geht mehr als die Hälfte (55 Prozent) der befragten Unternehmen

davon aus, dass Investitionen in die ökologische Umgestaltung und ESG-Standards

die größten Treiber für die Schaffung von Arbeitsplätzen in den nächsten fünf

Jahren sein werden. Es wird erwartet, dass bis 2030 weltweit bis zu 30 Millionen

neue grüne Arbeitsplätze entstehen.