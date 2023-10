Appell der Freien Brauer Sieben-Prozent-Regel muss bleiben / Werteverbund fordert dringlichst anhaltende Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie sowie Ausweitung auf das Getränkesegment

Dortmund (ots) - Die Freien Brauer schlagen Alarm! Die geplante

Mehrwertsteuererhöhung von aktuell sieben auf 19 Prozent in der Gastronomie ab

Januar 2024 wird nicht nur die Restaurants und Kneipen schwer treffen, sondern

auch die Brauereien. Die angespannte finanzielle Lage bei Verbrauchern wird dazu

führen, dass diese weiter sparen müssen und daher bei Besuchen in der

Gastronomie den roten Stift ansetzen werden.



"Die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes auf 19 Prozent würde nicht nur die

Gastronomie treffen, die in Deutschland fast zwei Millionen Menschen beschäftigt

und während der Pandemie nur knapp überlebt hat. Sie würde auch unsere

mittelständischen Familienbrauereien belasten, die in ihrer jeweiligen

Heimatregion vor allem auf die regionalen Gastronomiebetriebe bauen", erklärt

Jürgen Keipp, Geschäftsführer der Freien Brauer.